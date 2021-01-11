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نقاشات بشأن الخيارات الدستورية والتشريعية لمحاسبة ترامب

زخم متزايد بين الديمقراطيين في مجلس النواب ومعهم بعض الجمهوريين للمضي في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. 3 أعضاء يستعدون لتقديم تشريع، يشمل لائحة اتهام ضد ترامب بالتحريض على التمرد.