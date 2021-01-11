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27:08
ما وراء الخبر- لماذا فشلت جلسة مفاوضات سد النهضة؟
ناقشت حلقة (2021/1/10) من برنامج “ما وراء الخبر” اختتام جلسة التفاوض بشأن سد النهضة من دون اتفاق بشأن قضايا الخلاف، وانتقاد الخرطوم ما أسمتها الدورة المفرغة من المفاوضات.
10/1/2021
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