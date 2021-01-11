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قرية وادي المر العمانية.. قرية تحت الرمال

فوق الرمال نشأت وبها طمست، هذا هو حال قرية وادي المر العمانية التي هجرها سكانها منذ نحو 3 عقود. ورغم الخراب الذي لحق بمساكنها نتيجة الزحف الصحراوي، ما تزال القرية متمسكة بجمالها ومستقطبة للزوار.