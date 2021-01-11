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رئيس هيئة الحشد الشعبي: لن أخضع لقرارات عقابية أميركية هدفها التدجين والترويض

دانت أطراف سياسية عراقية قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال الفياض إنه لن يخضع لقرارات عقابية هدفها التدجين والترويض.