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حوادث انفجار الألغام في إقليم كردستان العراق

أكدت مؤسسة نزع الألغام في إقليم كردستان العراق أن حوادث انفجار الألغام تسببت في مقتل وإعاقة نحو 14 ألف شخص في الإقليم طوال 3 عقود، ومن المتوقع أن يكون العراق خاليا من الألغام بحلول عام 2028.