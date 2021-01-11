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حالة عشق بين طيور اللقلق ومدينة القنيطرة المغربية

في هذا الوقت من كل عام تبدأ طيور اللقلق بالهجرة إلى مناطق في أفريقيا استعدادا لقضاء فصل الشتاء. بين طيور اللقلق ومدينة القنيطرة المغربية حالة عشق خاصة تتجدد كل شتاء.