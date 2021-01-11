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02:52

تعرف على مسار تحول العلاقة بين ترامب ونائبه بنس

يشكل منصب نائب الرئيس واحدا من مفاتيح النظام السياسي الأميركي، لكن العلاقة تحولت بين دونالد ترامب ساكن البيت الأبيض الذي يستعد لمغادرته، ونائبه مايك بنس، من التناغم الظاهري إلى خلاف وغضب مكتوم.
10/1/2021
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