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تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت والأمن الرقمي

منذ بدء جائحة كورونا انحصرت مساحة عمل الملايين عبر العالم في شاشة صغيرة، وكاميرا وفرتها تطبيقات في العالم الافتراضي. لكن الاستخدام الكثيف للتطبيقات أشعل أسئلة حول الخصوصية وغياب الأمن الرقمي.