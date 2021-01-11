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بايدن يؤكد أن مواجهة تداعيات جائحة كورونا ستكون من أولويات إدارته

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مرارا وفي عدة مناسبات أن مواجهة تداعيات جائحة كورونا ستكون من أولويات إدارته، وقد أنشأ مجلسا استشاريا يضم خبراء صحة وسياسات عامة، يفكر في فرض الكمامات 100 يوم.