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بالأغلبية الساحقة.. صدر جباروف يفوز برئاسة قرغيزستان

حقق السياسي القومي صدر جباروف فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية المبكرة في قرغيزستان، وفي أول مؤتمر صحفي له عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات رسم جباروف ملامح سياسته خلال الفترة المقبلة.