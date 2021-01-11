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المدونات الشخصية وتأثيرها على المجتمع

لم تعد المعرفة تأخذ شكلا واحدا، ومع التوسع في الثقافة الإلكترونية ظهرت ثقافة المدونات الشخصية، وظهر مدونون مؤثرون كما هو الحال مع الشاب السوري صلاح شطح، وهو مقيم في إسطنبول ومهتم بتعليم اللغة التركية.