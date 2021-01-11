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57:13

الحصاد (2021/1/10)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/1/10) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب تقدم غدا في مجلس النواب وتتضمن اتهاما بالتحريض على اقتحام الكونغرس.
10/1/2021
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