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الحصاد (2021/1/10)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/1/10) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب تقدم غدا في مجلس النواب وتتضمن اتهاما بالتحريض على اقتحام الكونغرس.