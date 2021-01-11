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إنقاذ أراض جنوب القدس من عملية تزوير لصالح الاحتلال

تمكنت الحكومة الفلسطينية من منع المستوطنين من السيطرة على 11 ألف دونم من الأراضي جنوب القدس. بعد قرار قضائي نهائي من المحاكم الإسرائيلية بإبطال أكبر عملية تزوير لصالح الاحتلال.