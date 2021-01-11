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إدارة ترامب تعلن نيتها تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

اعلن وزير الخارجية مايك بومبيو نية الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، القرار سيدخل حيز التنفيذ في 19 من هذا الشهر إذا لم يعترض عليه الكونغرس.