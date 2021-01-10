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معاناة الأطفال في شمال غربي سوريا من التقزم بسبب سوء التغذية

سوء التغذية والأمراض المصاحبة له، تحد صحي يواجهه الأطفال في محافظة إدلب السورية، حيث قالت الأمم المتحدة إن 34% من الأطفال يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية.