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مصر.. وفيات نقص الأكسجين في المستشفيات

اجتاحت صورة الممرضة المصرية آية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفيديو جالسة على الأرض خوفا، جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا.