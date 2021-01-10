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محاولات لعزل الرئيس ترامب من منصبه

يكافح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفاع عن إرثه السياسي ويواجه في الأيام الأخيرة من رئاسته محاولات لعزله من منصبه، محاولات يدافع عنها الديمقراطيون بشدة بوجه رئيس يصعب التكهن فيما يفعله.