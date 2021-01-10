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قرغيزيا.. انتخابات رئاسية مبكرة واستفتاء على نظام الحكم في البلاد

يواصل الناخبون القرغيزيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة، كما يشاركون في استفتاء شعبي لتحديد نظام الحكم في البلاد. ويتنافس على كرسي الرئاسة 17 مرشحا.