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02:29
فلسطين.. معلمة ملهمة في التدريس
في قطاع التعليم، المتميزون مختلفون، معلمة الرياضيات الفلسطينية، رنا زيادة، اختيرت من ضمن 60 امرأة ملهمة في العالم. رنا ابتكرت تطبيق أسلوب تدريسي نوعي في تعليم الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية.
10/1/2021
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