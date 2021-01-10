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فلسطينية تمزج التطريز الفلسطيني بلمسات عصرية

بالإبرة والخيط تعمل السيدة الفلسطينية إيناس الزايغ على حفظ التطريز اليدوي المرتبط بالتراث الفلسطيني عبر مزج القطع التراثية باللمسات العصرية، التي تواكب آخر ما توصلت إليه الموضة.