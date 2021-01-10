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روسيا.. الخيول علاج يبدد قلق وتوتر الطواقم الطبية

أطلق مركز الخيل اللطيفة لإعادة التأهيل في روسيا مبادرة اجتماعية للطواقم الطبية لقضاء وقت مع الخيول، مبادرة تعكس تضامن المجتمعِ معهم وتمنحهم فرصة للراحة النفسية في هذا الوقت العصيب.