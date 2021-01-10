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روسيا.. اشتراط عدم الإصابة بكورونا للمتقدمين لوظائف

دفعت تداعيات انتشار فيروس كورونا في روسيا إلى وضع أصحاب عدد من المهن شرطًا جديدًا أمام المتقدمين للوظيفة، بضرورة حصولهم على شهادة تثبت امتلاك مناعة ضد الفيروس.