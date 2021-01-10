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جنوب السودان.. معرض استثماري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جوبا والخرطوم

انطلق في جوبا المعرض التجاري والاستثماري الأول من نوعه بين دولتي السودان وجنوب السودان. يشارك في المعرض الذي سيستمر 6 أيام أكثر من 50 شركة استثمارية وتجارية من البلدين.