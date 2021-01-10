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جمهور الجزيرة يمنح مايك بنس لقب “شخصية الأسبوع”

منح جمهور الجزيرة في برنامج “سباق الأخبار لقب “شخصية الأسبوع” لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بعد ترؤسه جلسة الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات.