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جمهور الجزيرة يعتبر اقتحام الكونغرس الأميركي “حدث الأسبوع”

منح جمهور الجزيرة في برنامج “سباق الأخبار“، لقب “حدث الأسبوع” لاقتحام مئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.