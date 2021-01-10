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تويتر تخرج ترامب من الرئاسة قبل انتهاء ولايته

أوقفت شركة تويتر نهائيا الحساب الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب ما وصفته بمخاطر إمكان حدوث مزيد من التحريض على العنف. وقال ترامب إن الشركة تمادت في منع حرية التعبير.