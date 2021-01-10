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ترامب المشهد الأخير

تصوير لمشاهد اقتحام أنصار ترامب مباني الكونغرس.
10/1/2021-|آخر تحديث: 10/1/202110:46 PM (مكة المكرمة)
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