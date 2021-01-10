البث الحي
02:59

ترامب يواجه تهديدا جديدا بالمحاكمة في الكونغرس

كُشفت وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأميركي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس ترامب، تهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس. وتتضمن اتهاما بأن ترامب تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف.
10/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لا تزال وعرة وصعبة.. طريق ليبيا نحو التسوية السياسية

03:09
(الجزيرة)

شابة عراقية تركت الهندسة لتبدع في رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال

02:53
(الجزيرة)

حزب الله ينفي التحرش بإسرائيل ويتوعدها بالرد

02:45
(الجزيرة)

دعما لجهود العراق في مواجهة كورونا.. وصول 3 طائرات قطرية للعراق تحمل مستشفيين ميدانيين

02:05
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

لا تزال وعرة وصعبة.. طريق ليبيا نحو التسوية السياسية

03:09
(الجزيرة)

شابة عراقية تركت الهندسة لتبدع في رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال

02:53
(الجزيرة)

حزب الله ينفي التحرش بإسرائيل ويتوعدها بالرد

02:45
(الجزيرة)

دعما لجهود العراق في مواجهة كورونا.. وصول 3 طائرات قطرية للعراق تحمل مستشفيين ميدانيين

02:05
المزيد من أخبار

الأطفال يموتون جوعا في مستشفى يمني تعصف به تخفيضات التمويل الأميركية

طفل يمني يعاني سوء التغذية يحمله أحد العاملين بمستشفى في منطقة أسلم شمال غرب محافظة حجة (الفرنسية-أرشيف)

قضت 70 عاما في خدمة القرآن.. الأزهر ينعي تناظر النجولي

السيدة تناظر النجولي رحمها الله (مواقع التواصل)

خطوة تزيد التوتر مع الصين.. واشنطن تلغي كل القيود على تواصل مسؤوليها مع تايوان

مقر الرئاسة في جزيرة تايوان (رويترز)

لانتهاك تعليمات إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي.. الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

الرئيس الجزائري تبون أعفى وزير النقل والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة بالكونغرس لعزله.. ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة ورافض للاستقالة وغاضب من نائبه

ترامب طلب من نائبه بنس (يسار) أن يعرقل التصديق على فوز بايدن (الفرنسية)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

تستخدم تقنية يرفضها إيلون ماسك.. نيو الصينية تكشف عن سيارة سيدان جديدة

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)