02:59

ترامب يواجه تهديدا جديدا بالمحاكمة في الكونغرس

كُشفت وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأميركي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس ترامب، تهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس. وتتضمن اتهاما بأن ترامب تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف.