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المخاض الأميركي.. بين عزل الرئيس دونالد ترامب أو تركه

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي النواب الديمقراطيين إلى الاستعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع، مع احتمال بدء المجلس محاكمة ثانية للرئيس دونالد ترامب.
10/1/2021
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