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البطالة بين الشباب الصومالي تسجل أعلى المعدلات عالميا

تعاني فئة الشباب في الصومال من معدلات البطالة المرتفعة حتى مع تعافي البلاد من سنوات الحروب، ويضطر كثير من هؤلاء الشباب للهجرة. وتسجل البطالة بين الشباب في الصومال واحدا من أعلى المعدلات في العالم.