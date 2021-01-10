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إسبانيا.. تساقط كثيف للثلوج لم تعرفه منذ نصف قرن

ارتدت مدريد كسوة بيضاء بسبب عاصفة فيلومينا الثلجية التي غابت عن العاصمة الإسبانية زهاء 50 سنة. كما تتأهب إسبانيا لموجة برد غير مسبوقة تثير مخاوف المواطنين بعد غياب الاستعداد في مواجهة العاصفة.