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أعمال مبتكرة من حطام زجاج انفجار مرفأ بيروت

خلف انفجار بيروت في أغسطس/آب 2020 الكثير من الدمار، ولكن من بين حطام المرفأ والمباني، برزت إرادة الأمل، حيث يجمع بقايا الزجاج المهشم من المناطق المنكوبة لإعادة تدويرها وتحوليها إلى أعمال زجاجية.