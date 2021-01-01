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02:59
هجوم مطار عدن.. من يقف وراءه؟
تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى وقوف الحوثيين وراء هجوم مطار عدن وبدعم من خبراء إيرانيين، وذلك حسب تصريحات رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.
31/12/2020
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