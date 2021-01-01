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هجوم مطار عدن.. من يقف وراءه؟

تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى وقوف الحوثيين وراء هجوم مطار عدن وبدعم من خبراء إيرانيين، وذلك حسب تصريحات رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.