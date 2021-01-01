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مناطق عدة شمال الجزائر تكتسي بالثلوج

شهدت عدة مناطق في شمال الجزائر سقوطا كثيفا للثلوج، وتعتبر منطقة الشرِيعة في ولاية البليدة (جنوبي الجزائر العاصمة)، من بين المناطق المعتادة على الثلوج خلال فصل الشتاء.
1/1/2021-|آخر تحديث: 1/1/202112:21 PM (مكة المكرمة)
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