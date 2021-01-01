02:38

لعبة الكرات الحديدية تلقى رواجا واسعا في الجزائر

باتت مساحات مدينة وهران الجزائرية ملتقى لتجمع هواة لعب الكرة الحديدية، وهي لعبة شعبية ورياضية قديمة انتشرت في دول شمال أفريقيا، في الغالب يمارسها كبار السن غير أنها باتت تلاقي رواجا لدى فئة الشباب.