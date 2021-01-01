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صراع عقود ينتهي بانتصار أذربيجان، كيف تحقق ذلك؟

استعادت أذربيجان كل المناطق التي خسرتها في تسعينيات القرن الماضي، وبذلك تطوى أحد فصول الصراع في المنطقة، فبعد حرب امتدت 40 يوما قلبت باكو فيها موازين الميدان كليا، كيف وعبر ماذا حققت أذربيجان ذلك؟