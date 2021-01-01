البث الحي
02:48

جدل في تركيا بشأن الحد الأدنى للأجور رغم زيادته

يثير تحديد الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تركيا جدلا بشأن مدى كفايته للوفاء بمتطلبات المعيشة. وتقر هذه الزيادة نهاية كل عام عقب اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة واتحادات العمال.
1/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حصانة الرؤساء.. الهرب من المساءلة أم استحقاق مشروع؟

04:50
(الجزيرة)

بريطانيا تغادر السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي

02:35
(الجزيرة)

قائد فيلق القدس الإيراني يجدد تأكيده على الانتقام لسليماني

02:55
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- عشية ذكرى مقتل سليماني.. قآني يهدد وأميركا تحذر

26:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حصانة الرؤساء.. الهرب من المساءلة أم استحقاق مشروع؟

04:50
(الجزيرة)

بريطانيا تغادر السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي

02:35
(الجزيرة)

قائد فيلق القدس الإيراني يجدد تأكيده على الانتقام لسليماني

02:55
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- عشية ذكرى مقتل سليماني.. قآني يهدد وأميركا تحذر

26:57
المزيد من البرامج

عشية ذكرى مقتل سليماني.. إيران تهدد وأميركا تحذر

(الجزيرة)

ألعاب نارية ورصاص طائش وشوارع خاوية.. العالم العربي يحتفل بالعام الجديد

(الجزيرة)

بعد نزوح وتهجير وتحريق.. فوق السلطة يختار شخصية العام

(الجزيرة)

بريطانيا تطوي صفحة الاتحاد الأوروبي وتستكمل انفصالها رسميا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

11 طعاما ابتعد عنها قبل الذهاب للفراش

الصناعات الدفاعية التركية.. مكاسب اقتصادية وباب جديد للتجارة الخارجية

مدفع رشاش متعدد الفوهات من إنتاج أسيلسان التركية في أحد المعارض (الجزيرة-أرشيف)

البريطانيون خارج الاتحاد الأوروبي.. هكذا بدا الوضع في اليوم الأول وجونسون حريص على ألا يخسروا هذين المنتجين

طوت بريطانيا الجمعة صفحة مدتها نحو نصف قرن بعد إنجاز خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي (الجزيرة)

بعد عام من اغتيال سليماني.. طهران تلمح إلى انتقام محتمل في الداخل الأميركي وواشنطن ترصد تأهبا إيرانيا بالخليج