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جدل في تركيا بشأن الحد الأدنى للأجور رغم زيادته

يثير تحديد الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تركيا جدلا بشأن مدى كفايته للوفاء بمتطلبات المعيشة. وتقر هذه الزيادة نهاية كل عام عقب اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة واتحادات العمال.