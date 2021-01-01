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بصورة تقريبية.. تسلسل زمني للانفجارات التي استهدفت مطار عدن

3 انفجارات استهدفت مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة مدرج المطار، التقرير يستعرض بصورة تقريبية التسلسل الزمني للانفجارات.