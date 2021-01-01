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بريطانيا تطوي صفحة الاتحاد الأوروبي وتستكمل انفصالها رسميا

يطل العام الجديد على بريطانيا وقد بدأت فصلا جديدا في تاريخ علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بعدما طوت صفحة البريكست، لحظة يصفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرائعة.