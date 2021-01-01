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الحصاد (2020/12/31)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2020/12/31) العديد من القضايا كان من أبرزها: سحب البنتاغون حاملة طائرات من الخليج خفضا للتوتر مع إيران، وتجديد الحكومة اليمنية اتهامها للحوثيين.