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56:47

الحصاد (2020/12/31)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2020/12/31) العديد من القضايا كان من أبرزها: سحب البنتاغون حاملة طائرات من الخليج خفضا للتوتر مع إيران، وتجديد الحكومة اليمنية اتهامها للحوثيين.
31/12/2020
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