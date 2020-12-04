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خطة مستقبلية ببريطانيا لثورة صناعية خضراء بحلول عام 2030

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة من 10 نقاط لما وصفتها بالثورة الصناعية الخضراء لتخفيض الانبعاثات الكربونية، بما يحد من مساهمة المملكة المتحدة في التغير المناخي.