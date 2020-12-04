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02:00
الكويت تدخل في مرحلة الصمت الانتخابي
دخلت الكويت في صمت انتخابي عشية عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، حيث يكون على وسائل الإعلام الامتناع عن ممارسة أي نشاط ذي صلة بالترويج للمرشحين.
4/12/2020
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