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الحصاد- 2020/12/3

ناقش حسن جمول في الحصاد (2020/12/3) قرار الإدارة الأميركية فرض مزيد من العقوبات على إيران، في الوقت الذي تتفاعل فيه قضية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده،