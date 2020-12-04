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الانتخابات الأميركية.. إلى متى سيصر ترامب على أن الانتخابات مزورة؟

دد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب نشره على موقعه بتويتر، حديثه عما سماه تزويرا هائلا في الانتخابات الرئاسية؛ وشدد على مضيه قدما في حماية الدستور والقوانين الأميركية.