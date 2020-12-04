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الأمم المتحدة: عشرات الآلاف في ربوع اليمن يواجهون المجاعة

قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف في ربوع اليمن يواجهون المجاعة، وإن العدد قد يتضاعف بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام المقبل، ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وتسهيل دخول المساعدات.
4/12/2020
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