01:21

مراكز القوى العسكرية والأمنية في عدن

تسيطر تشكيلات مختلفة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، وتتوزع بين ألوية الحزام الأمني والطوارئ والصاعقة، وكلها يشرف عليها المجلس الانتقالي وتمولها دولة الإمارات.