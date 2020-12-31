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02:25

محكمة صلح عمّان تقضي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء في مجلس النقابة

قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات إن محكمة صلح عمّان قررت حلّ النقابة وحبس أعضاء في مجلسها. ولم تعلق الحكومة على القرار معتبرة الأمر قضائيا بحتا ولا علاقة لها به.
31/12/2020
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