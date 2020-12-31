02:41

مبادرة تجوب المواقع التاريخية ببلدة عين ساحور بالدراجات الهوائية

انطلقت مبادرة لفة في فلسطين، وهي جولة على الدراجات الهوائية لمدة ساعة ونصف في بلدة عين ساحو، بهدف تشجيع الناس على ركوب الدراجات الهوائية، والتعرف على المواقع التاريخية في المدينة.