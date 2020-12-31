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00:35
قريبا.. تغطية خاصة بالذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة نت
يحيي موقع الجزيرة نت الذكرى العشرين لتأسيسه بالتعريف ببداياته على لسان من عاشها، وبأبرز المحطات الرقمية والإخبارية التي وثقها، إضافة إلى التعريف بالرؤية التي تقف خلف أدائه اليوم وغدا.
31/12/2020
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