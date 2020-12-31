البث الحي
00:35

قريبا.. تغطية خاصة بالذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة نت

يحيي موقع الجزيرة نت الذكرى العشرين لتأسيسه بالتعريف ببداياته على لسان من عاشها، وبأبرز المحطات الرقمية والإخبارية التي وثقها، إضافة إلى التعريف بالرؤية التي تقف خلف أدائه اليوم وغدا.
31/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الصين أسرع اقتصادات العالم تعافيا من تداعيات كورونا

02:24
(الجزيرة)

صحفيون سودانيون يستنكرون قرار فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين

02:26
(الجزيرة)

انشقاقات في الساحة السياسية الإسرائيلية تفرض تحالفات جديدة قبيل الانتخابات

02:34
(الجزيرة)

آمال المثلوثي مطربة تونسية لها طابعها الموسيقي الخاص

02:38
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الصين أسرع اقتصادات العالم تعافيا من تداعيات كورونا

02:24
(الجزيرة)

صحفيون سودانيون يستنكرون قرار فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين

02:26
(الجزيرة)

انشقاقات في الساحة السياسية الإسرائيلية تفرض تحالفات جديدة قبيل الانتخابات

02:34
(الجزيرة)

آمال المثلوثي مطربة تونسية لها طابعها الموسيقي الخاص

02:38
المزيد من البرامج

الصين أسرع اقتصادات العالم تعافيا من تداعيات كورونا

(الجزيرة)

صحفيون سودانيون يستنكرون قرار فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين

(الجزيرة)

انشقاقات في الساحة السياسية الإسرائيلية تفرض تحالفات جديدة قبيل الانتخابات

(الجزيرة)

آمال المثلوثي مطربة تونسية لها طابعها الموسيقي الخاص

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

التطبيع السياحي.. الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

صورة لتشجيع السياحة إلى الإمارات والبحرين وزعتها الحكومة الإسرائيلية على وسائل الإعلام (الجزيرة نت)

في ذكرى إعدام صدام حسين.. ما قصة محاولات تهريبه وما علاقة القذافي بذلك؟

توقيت إعدام صدام ما زال يحمل تفسيرات وتأويلات متباينة (رويترز)

انقسامات بالبنتاغون.. وزير الدفاع يسحب حاملة طائرات من الخليج ومسؤولون يستبعدون هجوما إيرانيا على القوات الأميركية

حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج. (رويترز)

السلفية المصرية.. من الاعتزال إلى العزل