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قرار سحب حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) خارج الخليج.. ما رسائل ذلك؟

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين في البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي بالإنابة كريستوفر ميلر، قرر سحب حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” خارج الخليج لخفض التوتر مع إيران.